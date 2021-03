Det lysner lidt

Foto: Kaj Bonne.

Fra på mandag hæves forsamlingsforbuddet for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer

Af Peter Kenworthy

Desuden åbnes der for afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser, som i resten af landet (undtagen for afgangselever i kommuner med særlig høj incidens), forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs og der åbnes for udendørs gudstjenester med videre med op til 50 personer.

– Alle lettelser, der gør at vi på en sikker og forsvarlig måde kan være aktive, er vi utrolig glade for. Og så har vi et stort ønske om at man også kigger på indendørsidrætten, fortæller generalsekretær i Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), Per Seier.

Gladsaxe var i går den kommune med det niendehøjeste smitteincidens per 100.000, nemlig 169. Der var 117 smittede i de syv dage inden. Det er et lille fald i forhold til mandag, hvor tallene var henholdsvis 172 og 119.

Også antallet af indlagte på Gentofte og Herlev sygehuse er faldende – i dag var der 13, mens der mandag var 22.