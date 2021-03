Digital nødhjælpsindsamling

Nedlukninger har sendt flere mennesker ud i sult og fattigdom. Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, der blandt andet samler ind til rent drikkevand, bliver igen i år digital. Foto: Peter Kenworthy.

De grønne pigespejdere opfordrer os til at træde mentalt ud af corona-cirklen og hjælpe verdens fattigste

Af Peter Kenworthy

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling er for andet år i træk ramt af corona. Men det skal ikke gå ud over verdens fattigste, mener De grønne pigespejdere i Gladsaxe, der sammen med andre frivillige opfordrer til at støtte digitalt.

Corona-pandemien har nemlig det seneste år givet mange nye og store udfordringer. Både herhjemme men ikke mindst i verdens fattigste lande.

Ifølge FN risikerer corona-pandemien blandt andet at underminere årtiers fremskridt i forhold til sundhed og uddannelse, samt skubbe over 70 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom. FN’s Verdensfødevareprogram, WFP, mener at der er tale om den største sult- og uddannelseskrise nogensinde.

Hver tiende menneske i verden – over 700 millioner mennesker – lever for under 2 dollars om dagen. Samtidig pointerer FN at klimaforandringernes effekter vil tage til i styrke, og at de rammer mennesker i de fattige lande hårdest.

Tager udfordring med oprejst pande

Birgitte Hoff, der er medlem af de Grøn pigespejdere og indsamlingsleder i Stengård sogn, håber at mange har lyst at bidrage i 2021-indsamlingen.

Når der samles ind den 14. marts, går pengene blandt andet til klimahjælp som træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser, vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand og køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr.

– Desværre var Folkekirkens Nødhjælp nødt til at aflyse den fysiske dør-til-dør-indsamling to dage før begivenheden sidste år. I år har vi haft bedre tid til at forberede os, så vi tager udfordringen med oprejst pande. Jeg er sikker på, at en masse mennesker gerne vil være med i den digitale indsamling og faktisk har det aldrig været nemmere at samle ind digitalt, fortæller Birgitte Hoff.

Opmærksomhed på de fattigste

Og bare fordi vi alle sammen lukker os inde i vores corona-cirkler i Danmark, er det også vigtigt at være med til at udvikle vores medmennesker ude i verden i 2021, mener Birgitte Hoff.

– Også i et coronaår er det vigtigt at vi får samlet penge ind, og at vores opmærksomhed også udmønter sig til dem der har brug for vores hjælp ude i verden, hvor klimaforandringerne giver nye udfordringer, tilføjer hun.

Ifølge Folkekirkens Nødhjælp forsømmer de rige lande nemlig klimakampen til de fattigste, hvor 3/4 af finansieringen til klimatilpasning i udviklingslandene mangler.

Indsamlingsteamet i Stengård Sogn – har lavet deres egen digitale indsamling, som man finde på blivindsamler.dk