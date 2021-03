Digitale coronaerfaringer

Woman making video call with her doctor.

Foto: Colourbox.

Kommunerne har skulle finde nye måder at levere serviceydelser til borgerne under coronaen

Af Peter Kenworthy

Coronaen har betydet at de kommunale medarbejdere ikke har kunnet levere den kommunale service som man plejer.

– Det har betydet, at en række ydelser er blevet organiseret og leveret til borgerne på nye måder. Og det kan potentielt være med til at styrke indsatsen over for borgerne – også efter COVID-19-krisen er overstået eller blevet mindre akut, skriver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i en kortlægning af erfaringer omkring nye måder at levere serviceydelser på til borgere i udsatte positioner.

Langt de fleste nyskabelser vedrører øget digitalisering. Blandt andet online bostøtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, digitale genoptræningsforløb og rehabiliteringstilbud til borgere med svækkede fysiske eller mentale funktioner, og online familiebehandling til udsatte familier, som man har forsøgt sig med i Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune.

Ifølge rapporten har man i Gladsaxe lært, at ”det er nyskabende at tro på, at man faktisk godt kan arbejde behandlingsmæssigt og hjælpe familierne online. Der er kommet bevidsthed om, at det godt kan lade sig gøre at arbejde online – overalt i familiebehandlingen”.

Undersøgelsen er baseret på kommunale lederes vurdering. Og medforfatter på rapporten, Ulf Hjelmer, pointerer at man kunne forestille sig, at borgerne kunne se ulemper i en øget digitalisering, der for eksempel vil kunne fjerne noget af den tætte, personlige kontakt.

– Ideen er at lave en opfølgende undersøgelse, hvor man ser på det med borgernes øjne. Langt de fleste kommuner har lavet noget som de selv synes er nyskabende, og som de vil fortsætte med efter coronakrisen. Men de fleste kommuner siger at det skal være et mix mellem fysiske og digitale møder, fortæller han til Gladsaxe Bladet.