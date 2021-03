Dum skiltning

Hvordan skal man kunne tage Gladsaxe kommune alvorligt, når den giver åbenlyst forkerte oplysninger? Endnu søndag den 14. februar stod der på et skilt ved Bagsværd sø for enden af Søvej: ”Isen er usikker”. Hele Gladsaxe ved imidlertid, at det er løgn. Allerede søndagen før vrimlede det med mennesker ude på søens is – flere […]

Af Frank Dahlgaard, Søvej 29, 2880 Bagsværd