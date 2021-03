Dyreklinik udvider lokalerne

Snart åbner en smerte-afdeling på Buddinge Dyreklinik som den nye med-indehaver skal stå for

Af Gitte Ganderup

Buddinge dyreklinik har overtaget lokalerne på førstesalen, hvor Svane rejser lå, og dem skal den nye medindehaver Katie Melick, som er fra USA og uddannet dyrlæge i USA og Irland, bruge til den nye smerte-afdeling og træningslokaler for primært hunde.

Katie Melick er specialist i elektro-akupunktur, kiropraktik og smertelindring. Hun er en af de få dyrlæger i Danmark som udfører elektro akupunktur.

– Elektro-akupunktur er noget man bruger mod for eksempel lammelse i forbindelse med diskosprolaps i stedet for operation, siger Katie Melick.

Lige som med mennesker, forsøger man også i dyreverdenen at gå mindst muligt invasivt til værks og operation er sidste udvej. Derimod forsøger Katie Melick med sine specialer at helbrede og forebygge skaderne.

– Forebyggelse kan gøre en verden til forskel. Det er aldrig for sent at lære en gammel hund nye tricks, siger Malene Sparsø som er den anden indehaver af dyreklinikken

– og så skal man ikke undervurdere hvor sjovt hunden synes at det er at træne med sin ejer. Også selvom de er gamle.

Dyr skjuler problemer

Og netop det med de ældre hunde og katte ligger de to dyrlæger på sinde. For der er mange som tror at smerter, stive led og uvilje mod at gå en tur udelukkende er alderdomstegn og noget som blot skal accepteres.

– det er først når et dyr som har smerter, bliver fri af smerterne at man ser hvor godt de får det. Det overrasker mange, fortæller Malene Sparsø.

Det kan dog være rigtig svært at se om et dyr har ondt. De skjuler det rigtig godt og vil som regel gerne både lege og spise, men måske ikke helt så gerne med på gå-tur.

– Hvis det er en hund, kan smerter i ben eller poter for eksempel ses ved at den soignere sig ekstra meget, at den ikke vil gå tur eller at energiniveauet ændrer sig og at den bliver mere opsøgende og gerne vil være ekstra meget sammen med sine mennesker, forklarer Katie Melick.

Ved katte er det omvendt. De trækker sig og man ser den ikke så meget mere.

– Der er mange som tror, at så længe katten og hunden spiser har den det fint, men hvis den først stopper med at spise har den virkelig virkelig ondt, fortæller Malene Sparsø som har særlig interesse tænder og tager løbende uddannelse i det.

Det er altså ændringer over tid som man som dyreejer skal holde øje med lige som det årlig kontrolbesøg er en god idé.

Kompetencer

Oprindeligt lå Buddinge dyreklinik, som er 39 år gammel, længere oppe ad Buddinge Hovedgade, lige under motorvejen, men for omkring 10 år siden flyttede den til sine nuværende lokaler da Malene Sparsø og hendes tidligere medindehaver købte den.

Nu er klinikken vokset og de to dyrlæger har lynende travlt sammen med de to ansatte dyrlæger og fire veterinærsygeplejersker plus en elev. De har så travlt, at de pt leder efter en dyrlæge mere til klinikken.

– Da jeg læste at der er indregistreret 26% flere hunde i 2020, tænkte jeg ”ja, det kan jeg godt mærke” fortæller Katie Melick.

Drømmen er at der kan komme endnu flere fokuspunkter til klinikken. I øjeblikket er det kun Katie Melick som er specialiseret. Malene Sparsø har særligt fokus på tænder og reproduktion hos hunde.

– og hvis der kommer en hund ind som skal have en obdominal skaning, er det Lena (en tredje dyrlæge, red.) som gør det, siger Malene Sparsø.

– Vi vil gerne have, at det er den som har kompetencerne, som behandler. Og så er vi heller ikke blege for at sende videre. På den måde er vi jo heldige at være i københavnsområdet, hvor der er mange dyrlæger.

Generelt ansætter de to indehavere helst dyrlæger og sygeplejersker som har et felt som de brænder for.

– Man skal have et drive for at arbejde her. På den måde inspirerer vi også hinanden, siger Malene Sparsø.

Fremtiden for klinikken må derudover gerne indeholde en decideret sports medicine clinic, som Katie Melick siger.

Og forhåbentligt en hel masse kæledyr som ikke kun får behandlet deres symptomer men også den bagvedliggende sygdom.

– På det punkt er vi også fagligt på bølgelængde, siger Malene Sparsø.