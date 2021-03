En begynders guide til Google Ads

SPONSORERET INDHOLD: Tænker du nogensinde på hvor meget information, du egentlig søger på Google? Hvis du mangler en opskrift på en banankage eller du gerne vil læse anmeldelser om den der nye film på Netflix?

Alt dette vil du højst sandsynligt søge dig frem til på Google. For let’s face it – kigger vi kogebøgerne, vi har på hylden derhjemme, igennem for at finde opskriften? Og ved du overhovedet hvor du finder den anmeldelse af filmen på hvis du ikke googlede dig frem til det?

Der er dagligt 5,8 milliarder søgninger på Google, hvilket gør det til et populært sted at markedsføre sin virksomhed og de, man sælger. Man kan bruge søgemaskineoptimering, også kaldt SEO, som dog kan være en længere proces, da man her ‘arbejder’ sig op til en god placering på Google. Man kan også overveje at bruge annoncer, hvor ens hjemmeside kommer øverst frem i søgeresultatet. Værktøjet, man bruger til det, hedder Google Ads.

Google Ads er ikke bare annoncer på Google. Det er også display-bannere (dem har du sikkert set rundt omkring på internettet), annoncering på YouTube og Google shopping. Der er altså mange ting, man kan gå i gang med når man bruger Google Ads og hvis man har mod på det, kan man selv springe ud i det. Man kan også få hjælp af et Google Ads bureau hvis man gerne vil have hjælp af specialister. Uanset hvad, bør man stærkt overveje at bruge Google Ads i sin markedsføring, da mulighederne er mange. Den mest velkendte er nok tekstannoncer.

Tekstannoncer er de annoncer, som vises direkte i søgeresultaterne når de udvalgte søgeord er blevet søgt på i Google. Man betaler først når der bliver klikket ind på hjemmesiden – og jo mere annoncen er relevant for søgeordet, jo billigere bliver klikkene. Man kan selv vælge søgeordene og hvilke geografiske områder, man vil findes i, så mulighederne er mange for tekstannoncering. Og nå ja – du får en plads øverst i Google hurtigere end du kan nå at knipse.

Hvis man allerede har et kendt brand, vil display-bannere være en god måde at markedsføre på. Display-annoncer er grafiske annoncer og her kan man også vælge hvilke områder, man geografisk vil vises i, samtidig med at man kan nå ud til sin målgruppe nemmere, da ens banner annonce kan blive vist på målgruppens yndlings-hjemmesider. Man skal dog være rigtig skarp til grafisk arbejde, da det er en forudsætning for at få vist banner-annoncer på internettet. Hvis det grafiske ikke lever op til Googles krav, kommer man ingen vegne.

Men der er jo også YouTube-annoncering, som nok er den billigste form for visninger af videoannonceringer. Man skal dog have noget godt videomateriale her, hvis annoncen skal være effektiv. Derimod skal man også ekskludere målgrupper, så det passer til den målgruppe, du ønsker, skal se den – ellers vil en stor del af visningerne være til børn.

Sidst, men ikke mindst, er der Google Shopping, som er helt perfekt hvis du har en webshop. Disse annoncer vises også i Googles søgeresultater, men over tekstannoncerne og de organiske resultater. Her vises der et produktbillede, en pris og mærket, inden de klikker. Her betaler man kun pr. klik, hvilket klart er en fordel her – forbrugeren er jo blevet præsenteret for det meste af informationen, så klikkene bliver mere relevant. Dog viser analyser også at klikraterne er lavere her end i tekstannoncering, da meget information jo allerede er givet til brugeren, så det er noget man skal overveje i sin markedsføringsstrategi.