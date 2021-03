Endnu flere smittede

Foto: Colourbox.

Gladsaxe er nu den kommune med 9.højeste smitteincidens

Af Peter Kenworthy

For en uge siden kunne Gladsaxe Bladet skrive at coronasmitten var noget nær stagneret, og at der var omkring 70 smittede per uge i de seneste uger inden da.

Men så lukkede Mørkhøj Skole og daginstitutionen Sneglehuset i Mørkhøj på grund af corona, og smittetallene hoppede over 100 om ugen igen.

Gladsaxe Kommune er, med tallene fra Statens Serum Institut fra i dag, nu den kommune med den 9.højeste smitteincidens – på 172 per 100.000 – og 119 har været bekræftet smittet i de seneste syv dage.

Tallene for indlagte med COVID-19 på Gentofte og Herlev Sygehus er dog fortsat jævn. 15. marts var tallet 22 – det samme som tallet ti dage forinden, og kun to mere end de øvrige dage imellem.

Der var i går næsten 7.300 påbegyndt vaccinerede i Gladsaxe, og lige over 3.000 færdigvaccinerede.