Enige om genåbningsaftale

Nedlukningerne har været en hård omgang for de ældre, skolebørnene, de hjemmearbejdende, butikslivet – og os alle sammen. Men nu har ”Mor Mette” og Folketinget givet lov til at der bliver lukket gradvist op igen. Foto: Peter Kenworthy.

Folketinget forhandlede i går en trinvis genåbningsplan på plads

Af Peter Kenworthy

”En ansvarlig, gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne frem mod, at vaccine-milepælen er nået”, kalder man det i den genåbningsaftale der blev forhandlet på plads i går i Folketinget, af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Der vil således blive åbnet op i 14-dages intervaller. Og inden hver fase iværksættes, laves der en faglig vurdering ved SSI af en sundhedsmæssigt forsvarlig yderligere udfasning af restriktioner, kan man læse i aftalen.

Skoler og serviceerhverv åbner

Efter påske vil de såkaldte liberale serviceerhverv blive genåbnet.

– Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse, som aftales nærmere i sektorpartnerskabet. Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas, kan man læse i aftaleteksten.

– Det betyder blandt andet at hvis man skal til frisøren, så skal man have et coronapas med der viser, om man enten er vaccineret, om man er testet negativ, eller om man har en overstået infektion – altså om man har været smittet tidligere, fortalte statsminister Mette Frederiksen (A) på pressemødet i går.

Også skolerne vil delvist åbne op, så 5.-8. klasserne, dem på ungdoms- og voksenuddannelser, samt afgangsstuderende på videregående uddannelser kan gå i skole hver anden uge.

De øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fremmøde. Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud, kan man læse i aftaleteksten.

– Aftalepartierne er enige om, at kommunerne får mulighed for sammen med kulturinstitutionerne at finde kreative løsninger for kulturtilbud til plejehjemsbeboerne, der for manges vedkommende har været isolerede gennem længere tid, tilføjer man i aftaleteksten.

Kommunerne skal dog desuden have øgede beføjelser til for eksempel at lukke kommunale institutioner, når der sker en lokal stigning i smitten.

Gradvis genåbning

21. april åbnes der, som udgangspunkt, op for handel i de store indkøbscentre, stormagasiner med mere. Der vil desuden blandt andet også blive åbnet for udendørsservering på caféer og restauranter samt museer og biblioteker med coronapas, samt for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

6. maj åbnes der for indendørs servering på restauranter, cafeer, spillesteder og biografer med mere med coronapas, samt spillesteder, teatre og biografer og lignende. Der åbnes, som udgangspunkt, også op for indendørs idræt for voksne.

21. maj åbnes resten af idræts-, fritids- og foreningsaktiviteterne op med coronapas, samt indendørs faciliteter i forlystelsesparker og legelande med mere.

Med få undtagelser vil samfundet altså blive åbnet op, og hjælpepakkerne forlænges til og med 30. juni.

– Aftalepartierne er enige om, at målet er at vende tilbage til en normaliseret hverdag, når vaccineplanen er fuldt udrullet, skriver man i aftaleteksten.

Regeringen vil desuden nedsætte en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der – sammen med relevante myndigheder – i midt- april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vaccinationen virker

Ifølge en statusrapport fra Sundhedsstyrelsen fra 22. marts, kan der ses en positiv udvikling i både smitteudviklingen og antallet af indlæggelser” på baggrund af vaccinationsindsatsen.

– Ud af 190.000 personer, der har fået første vaccinedosis for mere end 40 dage siden, er kun 112 personer testet positive for COVID-19, fortæller Sundhedsstyrelsen.

I Gladsaxe var under 6 procent af befolkningen færdigvaccinerede 22. marts. Samtidig var antallet af bekræftet smittede faldet til 6 samme dag.

Pas på i påsken

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog stadig, at vi holder fast i rådene om at forebygge smitte i påsken. Det er vigtigt, at vi fortsat kun ses med de samme få personer, som vi i forvejen ser, og derfor bør påskeaktiviteter igen i år begrænses til husstanden eller vores faste lille omgangskreds på de samme få personer, pointerer man.

– Samfundet begynder så småt at blive åbnet igen, og foråret er på vej. Påsken står for håb, nyt liv og nye begyndelser. Tiden er dog ikke helt til store sammenkomster med familie og venner, som mange mennesker plejer at gøre ved denne højtid. Vi har alle brug for, at der sker nogle hyggelige ting, der kan binde os sammen. Påsken kan godt blive et hyggeligt afbræk fra hverdagen for både store og små, så længe vi holder fast i de gode råd, er der stadig mange måder at hygge sig med sine allernærmeste på, fortæller Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

LÆS HELE AFTALEN HER