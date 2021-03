Facebookforfordeling?

View of a Businessman holding Like notification on a contact on a social media 3d rendering

Politik handler i stigende grad om ”likes”. Foto: Colourbox.

Venstre ville diskutere retningslinjer for borgmesterens tilstedeværelse på kommunens Facebook-side på byrådsmødet

Af Peter Kenworthy

Politikernes omfattende og i stigende grad personfixerede brug af sociale medier som Facebook – der er det altdominerende sociale medie i Danmark – er til diskussion for tiden.

Politikere ynder nemlig at bruge de sociale medier til både at starte politiske diskussioner, og til at poste alt fra selfies til kager og makrelmadder.

For de sociale medier har nok været med til at demokratisere den offentlige samtale, og kan, i bedste fald, være med til at få borgerne engageret i politiske og administrative diskussioner og beslutninger.

Men de risikerer også at befordre en personliggørelse af politik som en kanal for politisk envejskommunikation, samt som et talerør for misinformation, hvor ejerne af de sociale medier er med til at sætte rammerne for ytringsfriheden gennem standardiserede regler og hemmelige og skiftende algoritmer.

Må ikke være politisk profilering

I Gladsaxe Kommune er man glad for at bruge Facebook – blandt andet til at brande kommunen.

I Gladsaxe Kommunes kommunikationsstrategi kan man læse, at branding er ”et vigtigt element i al kommunikation”, at ”vi fremstår med et fælles udtryk for at sikre, at Gladsaxe Kommune er tydelig afsender af vores budskaber”, samt at Gladsaxe ”er en digital kommune, som ønsker at styrke den digitale kommunikation med borgere og virksomheder”.

På vegne af Venstres byrådsgruppe, ville Venstres gruppeformand, Astrid Søborg, dog gerne vide om Gladsaxe Kommunes brug af sociale medier var inden for skiven.

– På sociale medier har en gruppe borgere rejst spørgsmålet om det omfang, borgmesteren optræder på Gladsaxe Kommunes Facebook-side. Venstre vil derfor gerne spørge til, hvilke retningslinjer kommunen anvender i forhold til at prioritere borgmesterens tilstedeværelse på kommunens Facebook-side og andre sociale medier, og herunder et hensyn om at der ikke må være tale om en personlig profilering af borgmesteren, spurgte hun på byrådsmødet 24. marts.

På Facebook-siden ”Gladsaxe Kommune – Politisk debat”, hvor over tusinde medlemmer flittigt diskuterer politiske emner set fra et Gladsaxe-perspektiv, havde et af medlemmerne af gruppen nemlig undret sig over ”at borgmesteren ret jævnligt optræder på kommunens sociale medier” – i perioder op mod to tredjedele af opslagene i efteråret sidste år, fortalte han i et opslag.

I alt blev borgmesteren nævnt eller vist i næsten 40 opslag i september, oktober og november.

Da Gladsaxe Bladet så på opslagene på kommunens Facebook-side i januar og februar, blev borgmesteren dog kun nævnt 5 gange og vist på billeder eller videoer 4 gange ud af 100 opslag. Denne tendens var den samme i marts, indtil redaktionens deadline.

Ingen ’makrelmadsredaktører’

På byrådsmødet fortalte Astrid Søborg, at hun mente at man godt kunne få det indtryk at der var tale om politisk profilering.

– Det her er ikke noget man skal tage let på, fordi skatteborgerne i Gladsaxe Kommune skal kunne vide sig sikre på, at deres skattekroner – uanset hvilken partifarve de selv har – ikke bliver brugt til at promovere borgmesteren politisk … Vi ønsker ikke at der skal være skatteyderbetalte makrelmadsredaktører, sådan som man har det inde i statsministeriet, tilføjede Astrid Søborg.

– Borgmesteren er den øverst ansvarlige for Gladsaxe Kommune, og har derfor som opgave at repræsentere Gladsaxe Kommune i offentligheden, svarede borgmester Trine Græse (A) blandt andet. Hun tilføjede at der havde været en ophobning af prisoverrækkelser i efteråret, der skulle overrækkes, mens kun få kunne være til stede.

Borgmesteren fortalte også, at der, i Strategi-, Kommunikation- og HR’s arbejdsgang for udarbejdelse af pressemeddelelser og nyheder, blandt andet står at hvis emnet er politisk eller følsomt, skal kommunikationsenheden spørge borgmesteren om hun vil citeres, eller at andre udvalgsformænd eller alternativt fagpersoner skal have buddet.

Kommunikerende kommunikationschef

Venstre ville også gerne vide, om det at kommunens kommunikationschef, Ulla Baden, ”dels overvåger, dels intervenerer i lokalpolitisk debat på sociale medier” var i overensstemmelse med princippet om partineutralitet.

– Man er nødt til at sende et neutralt aftryk, fordi ellers ender det med at den kommunikation man skal levere møder modstand, fordi borgerne er jo meget forskellige, også politisk … Det må være os som politikere der står på mål for det vi laver og det vi mener og det vi gør, inklusive borgmesteren, sagde Astrid Søborg på byrådsmødet.

Kommunikationschefen havde blandet sig i debattråden på ”Gladsaxe Kommune – Politisk debat”, for at ”bidrage med lidt fakta” om kommunikationsindsatsen i Gladsaxe Kommune, i et længere svar.

– I kommunikationsenheden arbejder vi udelukkende med udgangspunkt i beslutninger, som er truffet i Byrådet og de politiske fagudvalg. Borgmesteren er den øverste ansvarlige for kommunen og repræsenterer derfor Gladsaxe Kommune og hele Byrådet. Derfor er det oftest borgmesteren, der præsenterer nye tiltag og beslutninger overfor offentligheden og som fremmer interesser i offentligheden, som er til gavn for Gladsaxes borgere og virksomheder, skrev kommunikationschefen blandt andet i svaret.

Borgmester Trine Græse sagde, på byrådsmødet, at Gladsaxe Kommune ønskede at være der hvor borgerne er, at rigtig mange af dem er på Facebook, og at kommunikationsenheden derfor er aktivt til stede på Facebook, samt følger med og er tilgængelige.

– Desværre så er det ikke altid teknisk muligt at besvare spørgsmål via Gladsaxe Kommunes Facebook-profil, men kun fra en personlig profil. I de tilfælde må en medarbejder gerne besvare spørgsmål fra sin egen profil, hvis det fremgår tydeligt i hvilken egenskab medarbejderen udtaler sig, fortalte hun.

Borgmesteren mente at kommunikationschefen i denne forbindelse bidrog til debatten som en fagansvarlig for kommunikationsområdet.