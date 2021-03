Faste coronatest

Foto: Peter Kenworthy.

Nu bliver det muligt at få hurtigtest og PCR-test alle ugens dage i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Det har – alt andet lige – været lidt frem og tilbage og bøvlet at skulle have taget en coronatest i Gladsaxe, hvis man ikke lige havde en bil eller skulle testes i en ulige uge. Men nu sker der noget.

Senest fra 22. marts bliver testcentret på Gladsaxe Rådhus nemlig et fast testcenter med tidsbestilling, som er åbent hver uge alle ugens syv dage mellem klokken 15.15 og 21, fortæller Gladsaxe Kommune.

Man skal bestille tid på coronaprover.dk før man møder op i testcentret. Man skal også huske at have mundbind, sundhedskortet eller anden gyldig legitimation med, samt at holde god afstand i køen.

I løbet af marts åbner der desuden et nyt, fast kviktestcenter uden tidsbestilling, hvor man gratis kan få lavet hurtigtest. Testen er en næsepodning med de nye og kortere testpinde, og man får svaret på testen efter 15 minutter. Det er Copenhagen Medical, der står for selve testningen, og det nye testcenter kommer til at have åbent alle ugens syv dage, fortæller Gladsaxe Kommune.

Hvis hurtigtesten er positiv, anbefaler Sundhedsstyrelsen at man også får lavet en PCR-test.