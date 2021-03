Flere hadforbrydelser

De fleste af de religiøst motiverede hadforbrydelsessager er rettet mod muslimer (arkivfoto) Foto: Peter Kenworthy.

Et ældre ægtepars tilsyneladende voldelige, racistiske overfald af en muslimsk kvinde i Søborg i februar - hvor kvinden ifølge Ekstra Bladet blev tilsvinet og slået - er ikke en enlig svale

Af Peter Kenworthy

I politiets seneste rapport om hadforbrydelser, fra oktober 2020, kan man læse at antallet af registrerede hadforbrydelser steg med over 25 procent fra 2018 til 2019 – til 569 sager. Og at næsten to tredjedele af de religiøst motiverede hadforbrydelsessager var i 2019 rettet mod muslimer

Den mest udbredte motivkategori i 2019 var, ligesom året før, racistisk motiverede sager med 312 registrerede sager, efterfulgt af religiøst motiverede hadforbrydelser med 180 registrerede sager.

Og torsdag fortalte FN-ekspert i religionsfrihed, Ahmed Shaleed, FN’s menneskerettighedsråd at han mente at anti-muslimsk frygt nærmer sig en ”epidemi”. Han påpegede dog samtidig at kritik af islam ikke i sig selv er et udtryk for islamofobi.