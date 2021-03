Flere henvendelser til borgerrådgiveren

Borgerrådgiver Preben Rohde har fået 527 henvendelser i 2020 – ti procent flere end i 2019. Foto: Kaj Bonne.

Preben Rohde anbefaler i årsberetning blandt andet at kommunen sikrer at man overholder de forvaltningsretlige regler inden for sygedagpenge- og jobafklaringsområdet

Af Peter Kenworthy

2020 har været et år, hvor dialogen med borgerne og samarbejdet med forvaltningerne har været særligt udfordret, skriver borgerrådgiver Preben Rohde i sin årsberetning for 2020.

Corona-situationen har dog ikke betydet færre henvendelser til Gladsaxes borgerrådgiver – samlet set har der faktisk været 10 procent flere henvendelser i 2020 end året forinden – i alt var der 527 henvendelser.

I årsberetningen anbefaler Preben Rohde blandt andet at jobcentret sikrer, at man i højere grad overholder de forvaltningsretlige regler inden for sygedagpenge/jobafklaringsområdet, og at de kommunale forvaltninger sikrer at indsatsen og afgørelserne i vanskelige handicapsager er korrekte og at den pågældende/familien oplever at få den fornødne støtte.

Samt at forvaltningen skal arbejde for at udvikle og udvide borgerens overblik over egen sag på borger.dk.

Fokus på sygedagpengeområdet

Preben Rohde siger til Gladsaxe Bladet, at han har fået flere henvendelser end han plejer indenfor sygedagpengeområdet. Og at Ankestyrelsen samtidig også har været inde i en række sager og ændre afgørelsen eller kritisere sagsbehandlingen på området.

– Jeg ved at forvaltningen i 2020 har fået et nyt sagssystem indenfor sygedagpengeområdet, som har givet nogen vanskeligheder. Men det er en klar anbefaling fra mig at jobcentret i år har fokus på at forbedre sagsbehandlingen indenfor sygedagpengeområdet, siger Preben Rohde.

– Indenfor handicapområdet er det min anbefaling at forvaltningen er opmærksom på at inddrage VISO [den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet] i vanskelige handicapsager, i og med at VISO har specialviden på dette område. Anbefalingen vedrører både i forhold til børn som voksne, tilføjer han.

Preben Rohde pointerer generelt i årsberetningen, at forvaltningerne forholder sig konkret til hans anbefalinger, og til hvordan anbefalingerne kan indgå i arbejdet med tat udvikle og forbedre borgerbetjeningen i kommunen.

– Året 2020 har jo været et meget specielt år med de udfordringer som COVID-19 også har givet for den kommunale forvaltning. Men jeg må konstatere at forvaltningerne har klaret sig rigtig godt i den sammenhæng og været hurtige til at omstille sig til andre arbejds- og kommunikationsformer med borgerne. Der har således været meget få henvendelser til mig, som har haft baggrund i COVID-19-situationen, fortæller han.