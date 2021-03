Fløjten kom frem

3d illustration of steel whistle over white background

Foto: Colourbox.

Gladsaxes whistleblowerordning blev brugt en gang i 2020

Af Peter Kenworthy

Ifølge en ny undersøgelse fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på Syddansk Universitet, er whistleblowere generelt dårligt beskyttede i Danmark, hvor man halter langt efter lande som Norge og Sverige.

EU vedtog i 2019 et direktiv, der blandt andet indebærer at der skal etableres whistleblowerordninger på en lang række offentlige og private arbejdspladser. Og i en pressemeddelelse 25. februar skriver Beskæftigelsesministeriet, at regeringen har sendt et lovforslag i høring, der har til formål at gennemføre direktivet i Danmark.

Blæste i fløjten

Gladsaxe Kommune har haft en whistleblowerordning siden 2013, hvor man som ansat i kommunen anonymt kan indgive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Den bliver dog ikke brugt særlig meget, og i 2019 modtog ordningen ikke nogen henvendelser.

Sidste år var der dog bid.

En enkelt henvendelse blev modtaget af ordningen. Anmelderen mente, at en stilling i Social- og Sundhedsforvaltningen var blevet besat uden opslag under inddragelse af usaglige hensyn, og kontaktede kommunens Strategi-, Kommunikation- og HR-afdeling for en vurdering af om ansættelsesprocessen havde fulgt kommunens retningslinjer.

Ifølge Strategi, Kommunikation og HR var kommunens retningslinjer for ansættelse dog blevet fulgt, og whistleblowerordningen foretog sig ikke mere i sagen.