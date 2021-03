Folkeskolen under Corona

Martin Skou Heidemann, byrådsmedlem Venstre

Efter at have talt med både bekymrede forældre og lærere, må vi sikre en fokuseret indsats på elevernes trivsel og faglighed.

Corona har betydet hjemmeskole og timevis foran skærmen uden de vante rammer, den struktur, det sociale liv, som skolen giver vores børn. De fleste børn er fantastiske til at omstille sig og jeg er sikker på, at lærerne har ydet det bedst mulige. Men der er desværre også børn, der bliver stærkt udfordret både fagligt og socialt. Vi har allerede udfordringer med, om alle elever når de faglige mål i vores skoler og får nok ud af deres skoletid.

Det bekymrer mig derfor, hvordan Corona-nedlukning med hjemsendte elever påvirker dette skoleår og hvordan de kan nå de faglige mål.

Jeg vil meget gerne sikre mig, at lærerne i Gladsaxe har de rigtige vilkår og ressourcer når skolen åbner igen. Præcis her er det vigtigt, at den enkelte skole og den enkelte lærer bliver sat fri til at gøre den nødvendige indsats, for at få alle eleverne tilbage på sporet. Måske en særlig faglig indsats eller de sociale relationer, der skal styrke eleverne, så de er bedst rustet til deres fremtid. Det er vigtigt, at den enkelte skole kan handle hurtigt og der er ressourcer til en individuel tilgang til eleverne, så ingen bliver overset eller den samlede faglighed forringet. Det skylder vi vores børn og det har Gladsaxe råd til.