Foreninger i Gladsaxe er presset

Gladsaxes foreningsliv har det sidste år været nedlukket i varierende grad. For nyligt er der åbnet op for udendørs idræt, men mange andre foreninger må stadig holde lukket. Spejdere, indendørsidræt, kulturelle foreninger og aftenskoler er hårdt ramt. I Folkeoplysningsudvalget har jeg fulgt foreningernes hårde kamp for at holde liv i aktiviteterne, men det er en […]

Af Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem, Venstre