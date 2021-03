Forsinket letbanearbejde

Foto: Peter Kenworthy.

Ensretningen af Gammelmosevej forlænges til midten af april

Af Peter Kenworthy

Den nuværende ensretning af Gammelmosevej mod Buddingevej forlænges til midten af april, og det vil derfor fortsat ikke være muligt at køre ud på Buddingevej fra Gammelmosevej, når man kommer fra Bagsværd, skriver Novafos i et brev til beboerne.

Spærringen gælder, ifølge Novafos, kun for biler, busser og lastbiler og er skiltet i området. Cyklister og gående kan fortsat komme til og fra Gammelmosevej. Arbejdet vil give støj og vibrationer.

Forsinkelsen skyldes, at man er stødt på ukendte anlæg i jorden, der får arbejdet til at skride langsommere frem, samt at man skal renovere en ledning på tværs af Buddingevej til Gammelmosevej.