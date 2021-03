Foto: Colourbox.

37 af Gladsaxes idrætsforeninger har oplevet medlemstilbagegang i 2020 – 25 har oplevet fremgang

Af Peter Kenworthy

Totalt er der en medlemstilbagegang på 543 medlemmer i 2020 i de indberettede tal, hvilket ikke er et usædvanligt udsving nå man ser på udviklingen over de senere år, kan man læse i dagsordenen til et møde i Folkeoplysningsudvalget fra slutningen af februar.

Til gengæld har forsamlingsforbuddet, samt krav om ekstra rengøring og mistede sponsorater, givet foreningerne store udfordringer, ligesom coronaen har trukket store veksler på de frivillige.