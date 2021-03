Friskole får ny skoleleder

Foto: Rosenfeldt Fotografi.

Trine Stein Graakjær skal lede Bagsværd Friskole på Skovalleen i Bagsværd fra 1. april

Af Redaktionen, redigeret

49-årige Trine Stein Graakjær ser frem til at skulle lede en lille skole i et trygt miljø, hvor alle kender alle og hvor forældreengagementet er stærkt, fortæller hun.

– Skolen lægger også vægt på et læringsmiljø med et højt fagligt niveau, der fremmes gennem et musisk, kreativt læringsperspektiv, tilføjer hun.

Trine Stein Graakjær kommer fra en stilling som skoleleder på Ølsted Skole i Halsnæs Kommune, og har tidligere arbejdet som souschef og daglig pædagogisk leder på Hellebækskolen i Helsingør Kommune, samt som lærer og læringsvejleder.

Hun er desuden oprindeligt uddannet cand.ling.merc., men tog efterfølgende en læreruddannelse og en diplomuddannelse i ledelse.