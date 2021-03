Fundet død ved plejecenter

En beboer blev først i februar fundet død uden for sit plejecenter

Af Gitte Ganderup

Onsdag den 10. februar skete der det, som mange pårørende til beboere på plejecentre i hele landet frygter.

Kl 6.35 om morgenen i mens solopgangen var på vej, blev en 66-årig, stærkt hjerneskadet beboer fundet død uden for plejecenteret Rosenlund på Mørkhøjvej efter at have været forsvundet fra sin bolig på Rosenlund siden kl. 04.16.

Gladsaxe Kommune oplyser, at man ikke kender den præcise dødsårsag endnu. Beboeren havde tidligere gentagne gange forladt sin bolig, og havde derfor en rumføler, som registrerede, når han bevægede sig i boligen.

Hændelsesforløbet

Der var fem nattevagter på arbejde, heraf en ekstra medarbejder som var en ekstra ressource til den afdeling, hvor den pågældende beboer boede. Ifølge registreringssystemet blev der kigget til den pågældende beboer hver eller hver anden time.

Seneste tjek hvor der var ro, er kl 2.30 hvorefter der halvanden time senere, kl 4.16, sker der et kald fra rumføleren. Her er medarbejderen inde hos en anden beboer, men er fire minutter senere tilstede i boligen ved den nu afdøde beboer kl. 04.20.

Medarbejderen leder nu i de næste 30 minutter sammen med to kolleger efter den forsvundne beboer og kontakter kl 4.40 politiet for at informere om, at beboeren er forsvundet og at medarbejderne ikke umiddelbart kan finde ham, selvom de har ledt efter ham. Nattevagten giver udtryk for bekymring, da det er koldt udenfor og beboeren ikke kan tage vare på sig selv. Politiet beder nattevagterne om at gå endnu en runde udenfor.

Frem til kl 6.35 leder de tre medarbejdere fortsat efter beboeren både ude og inde, i kælderen og i trapperum men det er først kl 6.35 at politiet, som er ankommet, finder beboeren.

Ifølge kommunens beskrivelse af hændelsesforløbet var de pårørende bevidste om, at der som følge af beboerens tilstand og adfærd var en risiko for, at det kunne ende som det gjorde. De gav samtidig udtryk for, at de havde været glade for at komme på Rosenlund.

Politisk orientering

Onsdag aften blev Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget orienteret og der er efterfølgende både snakket med og tilbudt debriefing efter behov til medarbejderne.

Derudover har man nu gennemgået hele forløbet grundigt for at undersøge, om der er ting, der kan gøres anderledes fremover.

– Vi er alle dybt berørte over det, der er sket, og sender vores tanker til de pårørende. Det er en af de utrolig tragiske hændelser, som bare ikke må ske, men desværre er så svære helt at undgå, selvom vi gør alt, hvad vi kan. Nu gennemgår vi hele forløbet grundigt med de involverede, for at se, om der er ting, vi kunne have gjort anderledes, siger Herle Klifoth, leder af Sundhed og Rehabilitering.

Gladsaxe Bladet har spurgt hvorvidt beboere kan smække sig ude af Rosenlund, men har ikke modtaget svar.