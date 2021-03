Giver elever et virtuelt skub

Anahita møder eleverne virtuelt. Foto: Screendump.

Civilingeniør Anahita Zamani fra Bagsværd besøger skoleklasser virtuelt og fortæller om job og uddannelse

Af Peter Kenworthy

Det kan være svært at finde ud af, hvad man skal efter 9. klasse, når man er sendt hjem fra skole på ubestemt tid og hverken kan komme i erhvervspraktisk eller besøge ungdomsuddannelser på grund af corona-restriktioner. Men så kan man heldigvis få virtuel hjælp af en ekspert fra den virkelige verden.

Anahita Zamani fra Bagsværd besøger skoleklasser virtuelt og fortæller om sit uddannelsesvalg og daglige virke som civilingeniør hos Novo Nordisk. Hun er en del af skolebesøgsordningen Book en ekspert, der sørger for, at teknologiske og naturvidenskabelige eksperter møder danske skoleelever og gør dem klogere på uddannelser inden for de naturvidenskabelige fag.

– Ganske få har overhovedet overvejet de naturvidenskabelige fag, hvilket understreger behovet for at vi kommer ud og fortæller om vores liv og virke og de karrieremuligheder der er, fortæller Anahita Zamani til Gladsaxe Bladet.

Hun husker nemlig tydeligt, hvor svært det var som ung at finde ud af, hvad man skulle vælge.

– Da jeg gik i skole, anede jeg ikke, hvad en ingeniør lavede, men jeg havde en faster, som var kilde til inspiration. Hun var elektroingeniør, leder og typen der ikke var bange for at smøge ærmerne op og reparere sin egen bil. Hun endte med at have stor betydning for mit valg af uddannelse, fortæller Anahita Zamani.

Man kan læse mere på ekspert.engineerthefuture.dk