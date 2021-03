Gladsaxe gøder forskerspirer

Gladsaxe Kommune har indgået et partnerskab med LIFE fonden, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. LIFE er en forkortelse for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter. De står bag et undervisningsinitiativ inden for STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik). Formålet er at flere børn og unge får styrket deres viden og fascination for naturvidenskab, dens […]

Af Pia Skou, Radikale Venstre, Medlem af Børne- og undervisningsudvalget

Gladsaxe Kommune har indgået et partnerskab med LIFE fonden, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. LIFE er en forkortelse for Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter. De står bag et undervisningsinitiativ inden for STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik). Formålet er at flere børn og unge får styrket deres viden og fascination for naturvidenskab, dens betydning og anvendelse i praksis.

Partnerskabet betyder, at skoleklasser i Gladsaxe får mulighed for at arbejde undersøgende med naturvidenskab. Forsøgene kan udføres i LIFE´s mobile udkørende laboratorier, når Corona restriktionerne ophæves.

I alle LIFE forløb arbejder eleverne med aktuelle samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Her kan elever arbejde med LIFE forløb i avancerede, naturfaglige laboratorier.

Undervisningsforløbene er udviklet i tæt samspil med virksomheder, forskningsmiljøer og skoler – og med fokus på at opfylde klassetrinnets læringsmål. De yngste elever kan lære hvilke insekter og smådyr der lever i området omkring deres skole. Mellemtrinene i skolerne kan lære om hvordan man kan bruge enzymer, som erstatning for kemikalier i industrien. Eleverne skal gå på jagt i naturen efter enzymer i jordbakterier. Denne udfordring gav fornyelig pote, da eleverne på Bagsværd kostskole i samarbejde med Novozymes fandt en hidtil ukendt bakterie. Udskolingseleverne kan lære om kræfts gåde, og hvordan sygdommen egentlig opstår, udvikler og spreder sig.

Det glæder mig meget at Gladsaxes børn hermed får muligheden for en spændende og anderledes undervisning i naturfag.