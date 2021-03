Gladsaxe – hvor vild er du?

Inden 24/3 har alle kommuner mulighed for at tilmelde sig Miljøministeriets konkurrence om at være ’Danmarks vildeste kommune’. På det nye Naturkapitalindeks, som har til formål at værdisætte kommunernes naturværdi, er Gladsaxe kun nr. 48 ud af 98 kommuner. Det overrasker mig. Jeg troede, vi ville være bedre placeret med alle de fine tiltag, jeg […]

Af Iben Helqvist, Lauggårds Alle 93

Inden 24/3 har alle kommuner mulighed for at tilmelde sig Miljøministeriets konkurrence om at være ’Danmarks vildeste kommune’. På det nye Naturkapitalindeks, som har til formål at værdisætte kommunernes naturværdi, er Gladsaxe kun nr. 48 ud af 98 kommuner. Det overrasker mig. Jeg troede, vi ville være bedre placeret med alle de fine tiltag, jeg ser rundt om i kommunen.

Gladsaxe er jo en tæt bebygget bykommune, og 48. pladsen er set ud fra hele kommunens areal. Hvis man kun kigger på naturområderne, er Gladsaxe nr. 9, og det er da bedre end nr. 48, men vi kan godt blive vildere! Derfor vil jeg opfordre byrådet til at tilmelde Gladsaxe Kommune til konkurrencen, så vi kan blive Danmarks vildeste kommune.

Gladsaxe Kommune er allerede med i Vild med Vilje, og det er naturligt at følge den indsats op ved at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Man vinder ved at finde på det bedste biodiversitetsprojekt. Dommerne kigger bl.a. efter idérigdom, engagement, så det er oplagt at inddrage borgerne.

Jeg er sikker på, at mange borgere vil bakke op om konkurrencen og gerne vil deltage aktivt.