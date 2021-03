God mesterskabserfaring

Foto: Kaj Bonne.

Joel Ibler Lillesø løb hurtigt men røg ud i indledende heat på 3000 meteren til EM

Af Peter Kenworthy

17-årige Joel Ibler Lillesø fra Bagsværd løb sit første store internationale stævne, da han løb indledende heat på 3000-meteren til EM i indendørs atletik i Turen i Polen, lørdag formiddag.

Han skulle blive mellem de tre bedste, eller håbe på at have en af de tre hurtigste tider af de løbere, der ikke kom i top-tre i de tre heat, for at komme i finalen. Og konkurrenterne skulle vise sig at være for hurtige til at det kunne lade sig gøre.

Lillesø så ellers ud til at være fuld af selvtillid, da han spillede op til kameraet, lige inden starten gik. Og han så ud til at være fint med og i kontrol, selvom han lagde sig i den bagerste del af løbet fra start, og selvom der blev sat et pænt hurtigt tempo.

Men med 2-3 omgange igen måtte Lillesø slippe de forreste syv løbere, og han sluttede på en 8. plads i heatet, i flotte 7:56,30 – godt ti sekunder efter heatvinderen Andrew Butchart og næsten fire sekunder efter sin egen personlige rekord, der blev sat i februar.

Det rakte ikke til en finaleplads – så skulle han have løbet omkring 8 sekunder hurtigere – men Lillesø var klart hurtigst af de tre danskere, løb 18. bedste tid af de 32 deltagere i de indledende heat, og fik værdifuld mesterskabserfaring, der giver håb om endnu bedre resultater i fremtiden.