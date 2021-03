Gør din have ekstra hyggelig med disse tips

SPONSORERET INDHOLD: Mange vælger at købe hus med have, og det er der også mange grunde til. Måske det er for, at børnene kan lege. Måske fordi, det er rart at have et sted at gå ud. Andre nyder at arbejde i haven på planter og projekter. Og til sidst er der mange, der har en have, fordi den er hyggelig at kigge på. Det er for mange også en blanding af alle disse ting.

Nyder du også at tilbringe tid i haven? Så kan det være, du leder efter ting, der kan gøre din have endnu hyggeligere at være i.

Et hjem for dyrene

Haven er natur, og i naturen er der dyr. En hyggelig ting, at købe til sin have, er et fuglefodrebræt, hvor fuglene kan komme og spise. Det er der mange, der gør brug af, og især om vinteren, hvor fuglene ellers ikke har så meget at spise. Samtidig er det hyggeligt at have fugle i haven, der fløjter og hopper rundt. Der er mange fugle, der kommer tilbage til foderbrættet hvert år, så det er lige før, du kan få dig nogle nye fuglevenner.

Blomster og planter

Blomster og planter, der trives udenfor, er også næsten en nødvendighed i haven. Det er en smuk oplevelse at være omringet af flotte blomster. Og så tiltrækker det insekter som bier og hvepse, som vi jo skal huske at passe på.

Hvis du har lidt mere grønne fingre, så er et urtebed også en god ide. Det giver god stemning, og så er det en god hobby at have at gå og ordne bedene.

Fiskedam

Tro det eller ej, der er mange, der har en lille fiskedam i haven. Det er som en lillebitte sø, hvor små eller større fisk svømmer rundt. Så kunne det næsten ikke blive finere.