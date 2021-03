Gratis hjælp til rygestop

Foto: Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune tilbyder besøgende på coronatestcentret på Gladsaxe Rådhus hjælp til at kvitte tobak og snus

Af Peter Kenworthy

Nu kan man blive spurgt, om man ryger eller bruger snus, når man besøger Gladsaxe Rådhus for at blive testet for coronavirus i Region Hovedstadens testcenter. Svarer man ja, vil medarbejderen meget kort tilbyde information om, hvordan man får hjælp til at stoppe.

Som del af et helt nyt tiltag vil sundhedsmedarbejdere nemlig nogle dage være på Gladsaxe Rådhus for at fortælle om muligheden for hjælp til rygestop. Det er en del af en metode kaldet VBA – Very Brief Advice eller meget kort rådgivning på dansk. Navnet kommer af, at det kun skal tage 30 sekunder at rådgive om hjælp, fortæller Gladsaxe Kommune.

Metoden har været en stor succes på coronateststeder i Region Sjælland, hvor tilbagemeldingen fra borgerne er, at de fleste er glade for at blive gjort opmærksomme på muligheden for gratis rygestoptilbud. Særligt fordi personer, der ryger, har større risiko for et kompliceret forløb som følge af coronavirus, tilføjer man.

Antallet af rygere er blevet næsten halveret på landsplan siden midt-slutningen af halvfemserne. Ifølge en rapport om danskernes rygevaner, lavet af Sundhedsstyrelsen tidligere i år, brugte 22 procent mindst et nikotinprodukt, og 18 procent røg tobak dagligt eller lejlighedsvist i 2020.

Antallet af rygere i Gladsaxe tilsvarer nogenlunde tallet på landsplan.