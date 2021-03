Grøn omstilling er vejen til et bedre klima

Gladsaxe er den første kommune i Norden, der arbejder med FN’s verdensmål og grøn omstilling som vores bidrag til det store fællesskab. Gladsaxe er på verdensplan en lille spiller, men alligevel vil vi gerne gå forrest. Vores arbejde med grøn omstilling er i verdensklasse. Derfor er vi også rollemodel for andre byer i verden. Og […]

Af Borgmester Trine Græse

Gladsaxe er den første kommune i Norden, der arbejder med FN’s verdensmål og grøn omstilling som vores bidrag til det store fællesskab. Gladsaxe er på verdensplan en lille spiller, men alligevel vil vi gerne gå forrest. Vores arbejde med grøn omstilling er i verdensklasse. Derfor er vi også rollemodel for andre byer i verden. Og netop byerne kan gøre en forskel, når statslederne ikke kan blive enige.

Vi bygger verdens første cirkulære børnehus, vedtager bæredygtig indkøbspolitik og investerer i bæredygtig transport. Vi har en række ambitiøse mål for den grønne omstilling med transport, energi og cirkulær økonomi i fokus. Det har vi gjort, fordi vi ved, at det vil gøre en forskel – i Gladsaxe og i verden. Jo flere der cykler, benytter kollektiv transport eller kører i elbil, jo bedre for klimaet og os allesammen, og de innovative løsninger, vi er rigtig gode til at finde i Danmark, kommer mange til gavn.

Debatten om atomkraft, som Lars Pedersen sværger til, har eksisteret i mange år, og Danmark tog i 1985 et aktivt valg om ikke at lade atomkraft indgå i energiplanlægningen. Selvom teknologien har udviklet sig meget siden da, fx med smeltet salt-reaktorer, så er vedvarende energi fra vind og sol altafgørende for den grønne omstilling i Danmark, og det er den sti, vi har valgt at følge i vores arbejde mod et bedre klima.