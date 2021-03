Grøn Puls har lang venteliste

(arkivfoto) Foto: Peter Kenworthy.

Motionstilbud til 60+’ere søger frivillige

Af Redaktionen, redigeret

– Vi har oplevet en kæmpeinteresse for at få motion, frisk luft og nye relationer i ’Grøn Puls’. Det enkle koncept byder på en ugentlig tur i det fri, med enkle og sjove øvelser for muskler og kredsløb – og plads til en snak og et grin. Der laves hold efter niveau, så om man er hurtig, knap så hurtig eller dårligt gående, så kan man være med, siger Inge Lindqvist, skoleleder i Frit Oplysningsforbund (FO).

Det første hold er startet i Bagsværd, men for også at kunne lave hold i Søborg og Mørkhøj søger man flere frivillige.

Det kræver lysten til en ugentlig tur i det fri, som holdleder for en gruppe, og man bliver klædt på til opgaven med et inspirationskursus med faglig viden om motion og sundhed og inspiration til god motion på forskellige niveauer. Desuden mødes gruppen af frivillige til netværksmøder hvor man udveksler erfaringer, gode ideer og får friske input til det frivillige arbejde, fortæller FO Gladsaxe.

Grøn Puls er et samarbejde mellem Frit Oplysningsforbund og Gladsaxe Kommune. Læs på www.gladsaxe.fo.dk