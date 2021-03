Hadforbrydelser hører ikke til i vores by

At racismen også findes i Danmark og vores kommune, er et faktum. Senest i forrige uge blev en kvindelig medborger, der bærer hovedtørklæde, overfaldet på en parkeringsplads i Søborg af et ældre ægtepar, som havde bevæbnet sig med et ratlås. Efterfølgende måtte kvinden på skadestuen og behandles for sine skader. Siden er det heldigvis kommet […]

Af Serdal Benli, gruppeformand SF

At racismen også findes i Danmark og vores kommune, er et faktum. Senest i forrige uge blev en kvindelig medborger, der bærer hovedtørklæde, overfaldet på en parkeringsplads i Søborg af et ældre ægtepar, som havde bevæbnet sig med et ratlås. Efterfølgende måtte kvinden på skadestuen og behandles for sine skader. Siden er det heldigvis kommet frem at ægteparret er blevet anholdt og sigtet efter racismeparagraffen.

Jeg bliver rystet i min grundvold hver gang disse historier dukker op. For det er trist og tragisk, at vi anno 2021 er vidner til at mennesker på grund af deres køn, etnicitet, religion mv. udsættes for hadforbrydelser.

Tendensen er desværre klar. I 2019 registrerede politiet 569 og det betyder at antallet af registrerede hadforbrydelsessager er steget med 27 % (120 sager) fra 2018 til 2019 og data viser, at racisme er den største bagvedliggende årsag.

Desværre er disse hadforbrydelser, konsekvens af den enorme dæmonisering af bestemte grupper i vores samfund. Det er uacceptabelt. Vi skal sammen tage afstand og fordømme når hadets grumme ansigt viser sig.

For uanset hvad, bevarer jeg stadig håbet for sameksistens. For som en klog mand engang sagde; Du må ikke miste troen på menneskeheden. Mennesket er et hav; hvis nogle dråber er snavset, bliver havet ikke snavset. Dette så vi bekræftet på parkeringspladsen i Søborg, da en mand trådte til og greb ind overfor det racistiske ægtepar.