Hæder til museumsdirektør

Foto: Colourbox.

Gladsaxe-borger får kunstpris

Af Peter Kenworthy

Direktør for Den Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner, der bor i Søborg, har modtaget Carl Jacobsens Museumsmandslegat 2021.

I begrundelsen fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse hedder det blandt andet at hun er lykkes med at styrke museets faglige profil, og samtidig omsætte den til overbevisende publikumsrettede initiativer.

– Gennem målrettede erhvervelser og et massivt forskningsfokus, som snart udmønter sig i både udstilling og publikation, har Den Hirschsprungske Samling med Oelsner ved roret formået at tilføje et væsentligt kapitel til vores fælles kunsthistorie, tilføjer man.

Gertrud Oelsner fortæller, at hun oplever prisen som en stor anerkendelse af det faglige arbejde, som Den Hirschsprungske Samling har sat i gang.

– Jeg er meget ydmyg over at modtage denne anerkendelse og glæder mig meget over, at mit arbejde med kunsthistorien og museet anerkendes på denne måde, tilføjer hun.