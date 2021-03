Headspace slår igen dørene op

Centerchef i Headspace Gladsaxe, Tine Broomé. Foto: Kaj Bonne.

Det har været svært for de unge under coronaen

Af Peter Kenworthy

I juni sidste år holdt Headspace Gladsaxe corona-forsinket åbningsreception, men måtte sidenhen igen lukke ned på grund af corona. Nu er rådgivningscenteret igen åbnet op på Gladsaxevej, for børn og unge som har brug for en at tale med over telefon, video og fysisk i centeret.

Og mange børn og unge har haft det svært under coronaen, og undersøgelser viser, at det især er de unge der har følt sig ensom under coronakrisen.

– De unge kommer med nogle problemstillinger i vores centre, som er mere alvorlige end dem, vi er vant til at se, og det kan meget vel være på grund af nedlukningen og Covid-19. De unge sidder stadig derhjemme, mange isolerede og alene – og dét vokser problemerne af, siger Tine Broomé, der er centerchef for Headspace-centrene i Gladsaxe og på Frederiksberg.

Headspace er et gratis og anonymt landsdækkende rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år. Der er åbent for samtaler på Gladsaxevej hver tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 12-18.