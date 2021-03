Hero-talent skriver med løverne

Foto: Peter Kenworthy.

Offensivspilleren Emile Chambo har skrevet ungdomskontrakt med FC København

Af Peter Kenworthy

Den tidligere Gladsaxe-Hero-spiller, Emile Chambo, har skrevet under på en 3-årig aftale med FC København.

Emile Chambo har spillet i Gladsaxe Hero fra han var barn, hvor man, ifølge formanden for Gladsaxe Hero, Per Sundberg, allerede fra han var en 9-10 år kunne se hans store talent.

– Vi er glade og stolte over at udklække en spiller med sådan et potentiale i klubben. Det er dejligt at se at Chambo for alvor har evnet at udvikle sit talent i FCK, fortæller Per Sundberg.

En solstrålehistorie

Også i FC København er man glade for aftalen med Chambo.

– Jeg synes at han er et talent, og at det er positivt at han kommer fra en af vores samarbejdsklubber, Gladsaxe Hero, fortæller Head of Recruitment i FC København, Mikkel Lund Køhler til Gladsaxe Bladet.

FCK’s chef for klubsamarbejder og sportslige partnerskaber, Mirhan Fazliu, tilføjer at han ser Emile Chambo og samarbejdet mellem, de to klubber som lidt af en solstrålehistorie.

– Emile Chambo er en rigtig god dreng med nogle gode og sunde værdier og positiv udstråling, og dermed en god ambassadør for sin barndomsklub. FC København og Gladsaxe-Hero har haft et tæt og stærkt samarbejde siden 2015, og det er et samarbejde vi er rigtig glade og tilfredse med, og som vi glæder os til fortsætter i mange gode år frem, fortæller Fazliu.

– Gladsaxe-Hero er en unik klub i vores klubfællesskab, som bidrager med en stærk diversitet og mangfoldighed som er en stor styrke for både vores samarbejde og vores klubfællesskab. Vi er rigtig glade og stolte over at have en spiller som Emile Chambo på vores ungdomshold, som har haft sin opvækst i en tæt samarbejdsklub som Gladsaxe-Hero, tilføjer han.

Emile Chambo spiller med nummer 9 på FCK’s U15-hold. Som angriber og fløj har han scoret 7 mål i denne sæson i U15 drengeligaen.