Hold ferie på budget i København:

Ferie behøver ikke være lig store poster i budgettet. For når det kommer til ting at lave i København, er der et væld af gode muligheder for at finde inspiration til aktiviteter, der er gratis for dig. Her handler det om at kigge de rigtige steder og planlægge ud fra, hvornår du får mest værdi for dine penge.

Men hvad kan man lave i København? Det fortæller vi dig mere om her. Vi har talt med Jens Kristensen, stifter af Funguide.dk, der har gjort det nemmere for dig at finde udendørs og indendørs aktiviteter i København, som ikke koster i formue. Læs med, og find inspiration til ferien fremover.

Alle oplevelser og aktiviteter på ét sted

Jens Kristensen oplevede store udfordringer med at finde oplevelser og aktiviteter i København tilbage i 2014. Det førte til Funguide, der i dag er et af de største sites, hvor du finder forskellige oplevelser i hele Danmark. For Jens var det en udfordring at bruge Google eller andre sites til at finde alsidige indendørs og udendørs oplevelser i København, der ikke kun omhandlede gastronomi og kultursnobberi.

I dag er Funguide for alle danskere, der drømmer om den perfekte ferie herhjemme. Du finder et væld af oplevelser og aktiviteter i København, hvor hele familien kan være med, og hvor det er plads i budgettet. Det giver dig en fantastisk mulighed for sjove idéer og en god portion inspiration til at planlægge ferien.

Besøg alt det, du glemmer i hverdagen

Hvis du bor i København eller omegn, kender du sikkert til, at du ikke får set de steder, som byen ellers er kendt for. Når det kommer til ferie, behøver den ikke altid være spækket med kulturelle oplevelser af den helt store kaliber. I stedet kan du gå på jagt i byens kroge efter nye udendørs oplevelser, som måske åbner øjnene for nogle af de fantastiske ting, du finder i byen.

Her får du muligheden for en gratis ferie i det danske sommervejr. Du kan besøge nogle af de smukke haver, du finder rundt omkring i byen, eller nyde de små gader omkring Nyhavn. For mange handler ferie ofte om at se noget andet frem for de helt store, kulturelle oplevelser.

København byder også på gratis fornøjelser hele året rundt

Tilbage i 2018 blev København kåret som den storby, alle burde besøge. Og det har resulteret i en grundig søgning i København for gratis aktiviteter, alle kan være med på. I dag rummer København nemlig et væld af fantastiske oplevelser for hele familien. Her er der noget for alle og enhver, og du får kultur, natur og feriefornemmelser i stor stil.

København byder blandt andet på gratis museumsbesøg på tirsdage og onsdage. Du kan også besøge den gamle by, se vagtskifte ved Amalienborg Slot eller tage et smut forbi de smukke Torvehaller. Er du til mere kultur, kan du kigge forbi blandt andet Vor Frue Kirke eller Marmorkirken og se fantastisk arkitektur.

Og så er der de helt særlige perler. For når det gælder kultur, byder performancegruppen Ømme Lægge på en unik gåtur omkring Nørrebros Runddel, og du kan tage et smut forbi Naturlejr Auderød for at se Søværnets nedlagte grundskole, der i dag er vokset til og har givet plads til naturen indenfor.