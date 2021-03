Hvad er planen for fremtidens varmeforsyning i Gladsaxe?

Folketinget har i okt. 2020 vedtaget en aftale der indebærer udfasning af olie- og naturgasfyr og udrulning af fjernvarme og varmepumper. I Gladsaxe er den primære varmekilde i villaer naturgas. Desuden har visse områder fjernvarme. Varmeforsyningsloven fastlægger at kommunalbestyrelsens har ansvar for at udvikle eller afvikle den kollektive varmeforsyning, herunder vedtage om et område skal […]

Af Christian Engel, Kvikmarken 6

Folketinget har i okt. 2020 vedtaget en aftale der indebærer udfasning af olie- og naturgasfyr og udrulning af fjernvarme og varmepumper. I Gladsaxe er den primære varmekilde i villaer naturgas. Desuden har visse områder fjernvarme.

Varmeforsyningsloven fastlægger at kommunalbestyrelsens har ansvar for at udvikle eller afvikle den kollektive varmeforsyning, herunder vedtage om et område skal ændre forsyningsform fra f.eks. naturgas til fjernvarme.

På kommunens hjemmeside og ved henvendelse til fjernvarmeselskabet er det imidlertid ikke muligt at få svar på hvad planen er. I et valgår forekommer det derfor meget relevant at spørge hvilke tanker og konkrete planer Gladsaxes lokalpolitikere har for udbygningen af kommunens fremtidige fjernvarmeforsyning og hvornår det meldes ud til borgerne? Det haster med et svar inden alle os med et ældre naturgasfyr føler os nødsaget til at etablere en både meget dyr og grim varmepumpeløsning inden tilskudspuljerne udløber i 2026.