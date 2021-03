Imod liberalisering af forbrændingsanlæggene

dump yard full of dust mess and garbage

Medlemmer af fire partier i byrådet har bedt partierne bag affaldsforliget droppe liberalisering af forbrændingsanlæggene

Af Peter Kenworthy

Som en konsekvens af en bred politisk affaldsaftale mellem regeringen og syv andre partier fra sidste år, skal de kommunale affaldsforbrændingsanlæg udskilles fra kommunerne og ”selskabsgøres”.

Byrådsmedlemmer fra Gladsaxe Byråd fra SF, Radikale Venstre, Lokallisten Gladsaxe og Enhedslisten har nu sendt en henvendelse til partierne bag affaldsforliget, med en opfordring om at undgå liberalisering af forbrændingsanlæggene, og i stedet arbejde videre med en styret afvikling af forbrændingskapaciteten.

– I Gladsaxe har vi længe arbejdet med at øge kildesortering af affaldet, både blandt borgerne og i vores institutioner, og vi er på vej med en Strategi for Grøn Omstilling, hvor cirkulær økonomi og bedre ressourceudnyttelse er en af de tre vigtigste indsatsområder, skriver byrådsmedlemmerne i brevet.

– Imidlertid ser vi med stærk bekymring på, at myndighederne har afvist KLs såkaldte ”dødsliste” over forbrændingsanlæg, da vi frygter at dette fører til, at aftalens ”Plan B” om konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede affald nu alligevel gennemføres, tilføjer de.

I stedet anbefaler de blandt andet, at forligspartierne arbejder videre med principperne bag KLs liste for en planlagt og konkret begrundet afvikling af forbrændingskapacitet, ud fra en samlet vurdering af hvilke anlæg der er de mest miljøbelastende og mindst effektive, frem for at overlade afviklingen til en markedsbaseret model.

Ifølge de fire partiers byrådsmedlemmer vil en sådan model nemlig blandt andet kunne give problemer i forhold til klimaet og andre samfundshensyn, ligesom de mener at en liberalisering af affaldsområdet vil fjerne lokaldemokratiets politiske indflydelse.

Er blevet spurgt

De andre partiet i byrådet fortæller, at de er blevet spurgt om de ville være medunderskrivere.

Borgmester Trine Græse (A) fortæller, at hun er enig i den bekymring som de rejser.

– Jeg har valgt ikke at være medunderskriver på brevet, men har fremført mine synspunkter i de fora som jeg deltager i, både tværpolitisk og i mit eget parti, tilføjer hun.

Lars Abel (C) siger at når De Konservative ikke er med, så er det fordi det var en kort frist og en kompleks problemstilling.

– Principielt er vi enige i hovedsigtet. Jeg har talt med vores ordfører i Folketinget, og vi arbejder videre i den ånd, tilføjer han.

Astrid Søborg (V) afslog fordi hun ikke syntes, at hun havde tid til at forholde sig ordentligt til indholdet.

– I forhold til det der kommer fra Christiansborg pt., når det gælder affaldsområdet, så oplever jeg det som om, at de politiske ambitioner har overhalet ønsket om at forholde sig til den praktiske virkelighed. Og den praktiske virkelighed er jo netop den, som kommunerne arbejder med, både når det gælder indsamling, forbrænding og genanvendelse af affald, siger hun.

Og Klaus Kjær (O) har ikke ønsket at være medunderskriver på henvendelsen.

– De røde partier er jo konsekvent modstandere af enhver form for konkurrenceudsættelse og liberalisering og tager selvfølgelig med kyshånd mod KL’s udelukkende mulige negative betænkeligheder ved udbudsmodellen, der jo baserer sig på profit, men også rationalitet og effektivitet, siger han.

– Jeg har ikke på forhånd villet tage afstand fra en udbudsbaseret model. Det vigtigste er selvfølgelig, at affaldshåndteringen sker på den bedste og billigste måde for borgerne. Eventuelle miljømæssige konsekvenser af en udlicitering må kunne reguleres via lovgivningen, tilføjer Klaus Kjær.