Italiensk stolthed

Søborgs italienske restaurant Pizzaris Barletta vil give dig den ægte smag af italien og derfor importeres varerne som kokken Negio omdanner til italienske nationalfølelse

Af Gitte Ganderup

På Pizzaria Barletta bliver du mødt med et ”Ciao” når du henter træder ind i butikken.

Det er kokken Negio, der oprindeligt er fra napoli-regionen, som laver al maden. Lige fra tiramisuen – Som er med en særlig god likør der hedder Strega, tilføjer han, til den italienske pizza contadina eller portofoglio som er en foldet kalvefilet med skinke og champignioncreme i lommestørrelse.

Mange af retterne er lavet med en særlig ingrediens som enten er traditionel eller som Negio har fundet i løbet af de 25 år han har arbejdet som kok.

Kortere menukort

Menukortet er netop blevet kortet ned og nu er de kun de allerbedste retter – flere af dem med en særligt twist – som er på. Som at det er svinekæber, guanciale, der bliver brugt i linguine carbonara

Negio fortæller passioneret om retterne, viser produkter frem som den særlige røgede provolaost, og forklarer hvorfor det skal være de ægte italiske varer, som butikken importerer.

– Vi vil gerne vise de italienske varer frem i de ægte italienske retter. Dem vil vi gerne have at folk smager. Det er passion, siger han og fortælle, at hans kone også er god til at lave mad, men at han gerne hjælper og tager helt over med klassiske italienske retter, når der er gæster.

Pomodora

-Min yndlingsret? Det er spaghetti al pomodora. Med revet parmagian og frisk basilikum på toppen. Ved du hvorfor? Fordi det er de italienske farver. Det er lige som med pizza Margherita som man lavede til Dronning Margarita. Den er også hvid, rød og grøn. Det er nationalretter og giver en følelse af hjemlandet, fortæller Negio inden den tidligere ejer, Enzo, kommer forbi og hilser på sin daglige gåtur

– Det er for kedeligt at bare være derhjemme, siger han.

Det er selv samme Enzo som dels har fundet på navnet til pizzariaet, Barletta er et område som han holder af, og som står for importen af den syditalienske vin som også forhandles i restauranten.

– Når vi kan, vil vi også gerne holde vinsmagning her. Men det kommer, fortæller Negio inden han skal tage imod de første kunder, som er klar til at købe frokost.

Pizzaria Barletta ligger på Søborg Hovedgade 12