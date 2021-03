Jagter hjernemedicin

Pipette adding fluid to one of several test tubes

Elever fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium deltager i konkurrence om hjernemedicin

Af Peter Kenworthy

I øjeblikket arbejder gymnasieeleverne fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium med molekyler, neuroner og hjerneceller, hvor elever i klasserne 2aBT og 4BT har arbejdet med bioteknologi som et af deres hovedfag.

Eleverne er på jagt efter fremtidens hjernemedicin mod sygdomme som Alzheimers og Parkinsons, som led i den landsdækkende faglige konkurrence Drughunters, der arrangeres af medicinalvirksomheden Lundbeck.

Koncerndirektør for Forskning og Udvikling hos Lundbeck, Johan Luthman, siger at han håber at eleverne lærer mere om hjernen, og hvordan den fungerer.

– Det er samtidig et håb, at nogle af eleverne bliver så nysgerrige på hjernen, at de selv forfølger en uddannelse, som kan lede til forskning inden for hjernesygdomme, tilføjer han.

Og rektor på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Jimmy Burnett Nielsen, mener at konkurrencen er en super måde for eleverne at arbejde praktisk med videnskab på.

– De bliver dygtigere, og de bliver drevet af interesse, fordi de kommer ned i maskinrummet og selv er ude og skulle træffe nogen valg. Vi prøver at skabe nogen rammer, hvor eleverne arbejder med noget de synes er fedt, og lærer noget af det, tilføjer han.

Konkurrencen kulminerer med en finaledag 29. april, hvor de bedste ideer skal præsenteres for forskere fra Lundbeck – i år virtuelt på grund af corona.