Klar til valgkamp

Foto: Peter Kenworthy.

Enhedslisten har valgt fire spidskandidater til kommunalvalget. Der er både blevet plads til erfaring og fornyelse

Af Peter Kenworthy

En enig generalforsamling i Enhedslisten Gladsaxe har valgt partiets fire spidskandidater til kommunalvalget – valget faldt på Trine Henriksen, Signe Rosa Skelbæk, Michael Dorph Jensen og Torben Madsen. Trine Henriksen forbliver partiets spidskandidat, mens Signe Rosa Skelbæk bliver ny nummer to på listen.

Trine Henriksen fortæller at hun glæder sig over, at listen både giver fornyelse og samtidig stor opbakning til de nuværende tre byrødder.

– Den vedtagne liste er et solidt hold af folk med en bred viden og erfaring. Det er afgørende for, at vi fortsat kan komme med forslag til sociale og bæredygtige løsninger indenfor kommunens forskellige områder.

Signe Rosa Skelbæk, der i efteråret vikarierede for Trine Henriksen, mens sidstnævnte holdt to måneders orlov, fortæller at hun er glad for den store tillid fra medlemmerne.

– Jeg glæder mig til en valgkamp, hvor vi fortsat skal have fokus på, hvordan vi får Gladsaxe i den grønne førertrøje, samtidig med at vi forbedrer velfærden. Jeg er især bekymret for den udvikling, vi ser på børneområdet, hvor jeg synes, at et flertal i byrådet prioriterer prestigeprojekter over et fokus på, hvad der er bedst for børnene, fortæller hun.

Partiet vælger resten af kandidatlisten på et medlemsmøde i maj.