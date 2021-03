Letbanespærring

Foto: Peter Kenworthy.

Fjernvarmearbejde betyder spærring af Tinghøjvej og et kørespor færre på Gladsaxe Ringvej

Af Redaktionen, redigeret

Fra 6. april klokken 7 til 10. juni klokken 15 spærrer Gladsaxe Fjernvarme for ind- og udkørsel for bilister til Tinghøjvej fra Gladsaxe Ringvej. Her skal de sænke en eksisterende fjernvarmeledning, der krydser Gladsaxe Ringvej. Selve arbejdet foregår på hverdage klokken 7-18, fortæller Gladsaxe Kommune.

– Bilister kan i hele perioden køre ind i området via Tinghøjvej fra Søborg Hovedgade. I perioder vil der være indsnævring til et kørespor på Gladsaxe Ringvej, ligesom forholdene for cyklister og fodgængere også vil blive påvirket med mindre lokale omlægninger undervejs. I området nær omlægningen vil der desuden være risiko for støj fra skæremaskiner og arbejdskøretøjer. Cyklister og fodgængere vil fortsat kunne benytte Tinghøjvej i perioden, tilføjer man.

Fjernvarmekunder i området har fået direkte besked fra Gladsaxe Fjernvarme om arbejdet og dets midlertidige påvirkning af fjernvarmeleveringen.