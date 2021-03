Lyseslukkere

Foto: Colourbox.

Mange slukker lyset for at kræve handling i forhold til klima og biodiversitet

Af Peter Kenworthy

I dag – den 27. marts – klokken 20.30-21.30 er det Earth Hour. Her slukker mennesker, virksomheder og byer over hele verden lyset for at sende et signal til verdens beslutningstagere om, at tiden er inde til at handle på klima og biodiversitet.

– Earth Hour er verdens største opråb på planetens vegne, og der er mere end nogensinde brug for, at virksomheder, borgere og politikere står sammen og giver kloden en stemme og sætter handling bag ordene. Så når man slukker lyset – og måske spreder budskabet om Earth Hour med venner, familie, netværk eller på sociale medier – er man med til at give naturen en stemme, fortæller WWF til Gladsaxe Bladet.

– Verdens biodiversitet er truet, hver fjerde dyre- og planteart er i fare for udryddelse, og naturen er ude af balance. Vi mister på verdensplan vilde dyr, biodiversitet og enestående natur som aldrig før, og der er brug for større handling for at beskytte mennesker og natur. Nu mere end nogensinde, hvor COVID-19 er et lysende eksempel på, at forholdet mellem mennesker og naturen er kritisk for verdens fremtid, tilføjer man.

WWF har ikke tal på, hvor mange der slukker lyset, men fortæller at folk fra 190 lande deltog i 2020 ved at markere initiativet online. Earth Hour startede i Australien i 2007, hvor WWF lancerede kampagnen med en fælles opfordring til at slukke lyset en time for klimaet.

Gladsaxe Kommune meddeler, at kommunen bakker op om markeringen ved at slukke lyset i Verdensmålshuset og opfordre alle i organisationen til at sikre, at lyset er slukket, hvor det er muligt, hvor det kan ske så bæredygtigt som muligt uden brug af for meget transport. Gladsaxe Kommune opfordrer også alle Gladsaxeborgere og –virksomheder til at gøre det samme, fortæller man.

Naturlig nedtur

I går havde vi danskere i øvrigt opbrugt vores budget af naturressourcer for hele 2021, hvis vores forbrug skulle være bæredygtigt – det var vores “overshoot day”, ifølge tænketanken Global Footprint Network.

Ifølge WWF’s Living Planet Report 2020, er bestanden af vilde pattedyr, fugle, amfibiedyr, reptiler og fisk faldet med 68 procent mellem 1970 og 2016.

Og WWF er ikke de eneste der råber vagt i gevær på naturens vegne for tiden.

Den internationale natur og miljøorganisation, IPBES, pegede, i en rapport fra sidste år, på en tæt sammenhæng mellem naturødelæggelse – der bringer vilde dyr, landbrugsdyr og mennesker i tættere kontakt med hinanden – og en stigende forekomst af pandemier som COVID-19.

Røde Kors fortalte, i en rapport udgivet 16 marts, at over 12 millioner mennesker er blevet internt fordrevne i det seneste halve år – de fleste på grund af klima- og vejrrelaterede katastrofer.

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, fortalte to dage senere i en rapport, om hvordan klimarelaterede ekstreme vejrkatastrofer er en seriøs trussel mod fødevaresikkerheden rundt omkring i verden.

Ifølge rapporten er der mere end tre gange så mange katastrofer end i 70’erne og 80’erne, som resultat af det varmere klima.

Og den 19. marts opfordrede FN’s udviklingsorganisation, UNDP, de næsten 200 lande der har underskrevet Parisaftalen i 2015, til at være mere ambitiøse i at implementere deres såkaldte nationale klimabidrag.