Mere i naturen

Foto: Peter Kenworthy.

40 procent af danskerne har brugt naturen mere det sidste år end før corona-krisen, og knapt ni ud af ti vil blive ved med det, viser en ny Gallup-undersøgelse lavet på vegne af Friluftsrådet

Af Peter Kenworthy

Da landet lukkede ned i foråret 2020 var der et sted der blev ved med at være åbent – nemlig naturen.

En ny undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Friluftsrådet viser, at vi i løbet af det sidste år har været langt mere ude end tidligere.

40 procent af os har det sidste år brugt naturen markant mere eller lidt mere. Det gælder især for kvinder, hvor 45 procent har opholdt sig mere ude end før krisen, samt for danskere i aldersgruppen 18-35 år, hvor næsten halvdelen af dem har været mere under åben himmel end i normale tider, skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

Og ifølge undersøgelsen bliver det ikke nødvendigvis sådan at dette mønster ændrer sig, når verden genåbner – tværtimod tror knapt 9 ud af 10 af dem, der har været mere ude det senere år, at de vil fortsætte med at bruge naturen meget.

Og så skal vi bare alle sammen huske at passe på naturen og dem der bor i den, når vi er ude i den med hunden, mountainbiken eller børnene.