Ny Bagsværd-skole er en ny opgave

Af Astrid Søborg, gruppeformand (V), Gladsaxe Byråd

Når et flertal i byrådet, herunder S og V, ønsker en ny skole i det nordlige Bagsværd opført på en ny placering, er det fordi, at det nuværende skoledistrikt med Skovbrynet Skole ikke fungerer. Opbakningen til skolen og søgningen til skolen er alt for lav. Efter mindst et årti uden bedring kalder det på politisk handling. Når det er sagt, er det ikke ensbetydende med, at de forældre og elever, som aktuelt bruger Skovbrynet Skole ikke kan være tilfredse med skolen. Det er jo kun godt, hvis det er sådan. Men hvis vi skal have en ny skole til at fungere, så handler det om at få et helt distrikt til at fungere, er mit svar til Palle Lambertsen og Karen Bardram Kehr fra Brug Skovbrynet Skole (Deres indlæg blev bragt i Gladsaxe Bladet 24. februar 2021). At få et distrikt til at fungere på ny kræver hensyn til mange forskellige nye forældre og elevers forventninger og behov. Når det kommer til en sikker skolevej hen over Hillerød-motorvejen til en ny skole, så er jeg helt enig med Lambertsen og Kehr i, at det er et helt rimeligt krav at stille.