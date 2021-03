Ny epidemilov styrker plejehjemsbeboeres retssikkerhed

Foto: Colourbox.

De har desuden fået klagemulighed over besøgsrestriktioner fra 1. marts

Af Peter Kenworthy

Med epidemiloven indføres en pligt til løbende at efterprøve og revurdere besøgsrestriktioner på plejehjem med henblik på at sikre, at de fortsat er relevante og proportionale med eksempelvis risikoen for at blive smittet. Det skriver Alzheimerforeningen på sin hjemmeside.

Desuden får besøgsrestriktioner en automatisk udløbsdato efter fire uger, og plejehjemsbeboere og deres pårørende har nu mulighed for at klage til et nyt og uafhængigt klagenævn for besøgsrestriktioner.

For besøgsrestriktioner og nedlukning er gået hårdt ud over personer med demenssygdom og deres familier, mener Alzheimerforeningen.

– Det er meget positivt, at et flertal i Folketinget har lyttet til de mange henvendelser fra bekymrede plejehjemsbeboere og pårørende, og givet dem en direkte mulighed for at klage, hvis sundhedsmyndighederne, kommunen eller plejehjemmet selv indfører besøgsrestriktioner, der ikke lever op til epidemilovens betingelser om for eksempel proportionalitet, udtaler direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

Pårørende kan desuden have krav på erstatning, hvis deres kære på plejehjem bliver smittet med corona af personale i forbindelse med sundhedsfaglig behandling – også selvom retningslinjerne er overholdt, skriver Alzheimerforeningen.