Nyt kviktestcenter

Foto: Colourbox.

I morgen åbner Copenhagen Medical et testcenter på Bagsværd Hovedgade 192 hvor borgere over 12 år gratis kan få lavet en hurtigtest

Af Peter Kenworthy

Der bliver åbent alle dage fra klokken 8 til 20 til kviktest uden tidsbestilling (i morgen er åbningstiden dog 12 til 20), der foregår ved næsepodning, og man får svar på testen efter et kvarter, fortæller Gladsaxe Kommune.

Man skal huske mundbind og sundhedskort eller anden gyldig legitimation.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man får lavet en PCR-test, hvis kviktesten er positiv. Man anbefaler dog stadig ikke kviktestene til personer med corona-symptomer eller til personer, der har været i tæt kontakt med en smittet. Her skal man tage en PCR-test.

I dennes uges avis skrev Gladsaxe Bladet om hvordan ejerne gerne ville rive huset på Bagsværd Hovedgade 192 ned, og bygge familie- og studieboliger. Men ifølge Gladsaxe Bladets oplysninger har de trukket deres ansøgning til dette tilbage, og har lejet bygningen ud.

– Set i lyset af vigtigheden af, at der hurtigt kan oprettes de nødvendige testcentre, og i betragtning af ejendommens centrale beliggenhed, samt det forhold, at ejendommen nu står tom, glæder det os, at det tidligere lægehus kan tages i brug til dette formål, selvom behovet herfor formentlig kun er midlertidigt, fortæller den ene af ejerne af Bagsværd Hovedgade 192, Ricco Clausen.

– Dette giver samtidig alle parter mulighed for at kunne reflektere over de mange input og drøftelser, der har været omkring ejendommens fremtidige anvendelse. På den baggrund har vi overfor kommunen trukket den udviste interesse for nedrivning tilbage, tilføjer han.