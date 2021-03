På mærkerne OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thomas Dreyer og IF Bytoften er før blevet hyldet for indsatsen – blandt andet i forbindelse med kampagnen “Tak for dit overskud” i 2018 (billedet), ligesom IF Bytoften i 2016 blev kåret som Danmarks bedste fodboldklub. Foto: Kaj Bonne.

Thomas fra IF Bytoften kan få sit ansigt at se på danske frimærker som en af Hverdagens Helte

Af Peter Kenworthy