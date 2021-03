Penge til asbesthåndtering

Foto: Peter Kenworthy.

Byrådet bevilligede penge til at få styr på asbest på Grønnemose Skole

Af Peter Kenworthy

I forbindelse med en miljørengøring blev der konstateret asbest på Grønnemose Skole, der ikke er forsvarligt indkapslet. Børn og andre brugere af de lokaler, hvor de asbestholdige facadeplader blev fundet, blev derfor midlertidigt genhuset i andre bygninger på skolen.

På et møde i Børne- og Undervisningsudvalget 4. marts, blev det indstillet at der gives 9 millioner kroner til at fjerne eller indkapsle asbesten på Grønnemose Skole. 24. marts diskuterede byrådet så situationen, og besluttede at bevillige pengene.

– Vi håber ikke at der er mere asbest at finde, men på en eller anden måde det er bare rigtigt betryggende for medarbejderne og børnene at vide, at der er ikke er noget, sagde Pia Skou (B).

Tidsplanen er dog forbundet med en vis usikkerhed, da man endnu ikke kender opgavens omfang – men ifølge dagsordenen til byrådsmødet, kan man være færdig med prøvetagninger og udførelse i oktober.

Blev tidligere fjernet asbest

Ifølge dagsordenen til mødet i Økonomiudvalget 6. april, gennemførte kommunen i 1987 en kortlægning af asbestholdige byggematerialer på GXU (dengang Marielyst Skole), Søborg Skole, Stengård Skole, Skovbrynet Skole (dengang Værebro Skole), Enghavegård Skole og Grønnemose Skole (dengang Høje Gladsaxe Skole).

Efterfølgende blev der blandt andet fjernet eller indkapslet asbestholdige loft- og vægbeklædninger.

I 2008 blev der desuden foretaget en fornyet kortlægning på Skovbrynet Skole, Grønnemose Skole og Bakkeskolen, hvilket også ”afstedkom yderligere fjernelse, indkapsling eller forsegling af indendørs materialer, der kunne udgøre en risiko for indeklimaet”.