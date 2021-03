Rawbite flytter til Bagsværd

Sådan ser der ud lige nu på Brudelysvej 21B. Foto: Peter Kenworthy.

Frugt- og nøddebar-producent er snart klar til at producere på ny fabrik

Af Peter Kenworthy

Til april flytter Rawbite ind i nye kontorer og fabrik i en ombygget bygning på Brudelysvej 21B Bagsværd, tæt på Novo Nordisk.

– Det var egentligt ret tilfældigt, at vi valgte Bagsværd som nyt sted for Rawbite. Vi er dog meget glade for, at vi har fundet et sted, hvor vi kan have både kontorlokaler og produktionen under et tag. Derudover blev vi meget glade for den venlige og professionelle service, som vi har modtaget fra Gladsaxe Kommune. Lige fra begyndelsen til slutningen af projektet har vi følt os meget velkommen og dialogen med kommunen har været rigtig god, med et effektivt og godt samarbejde gennem hele forløbet. Vi ser frem til at blive en del af et levende og dynamisk erhvervsliv her i Gladsakse Kommune, siger direktør Matthias Harlfinger til Gladsaxe Bladet.

Der bliver 30 ansatte på kontor og fabrik.