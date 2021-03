Renovering af broen ved Skovdiget

Foto: Kaj Bonne.

På broen ved Skovdiget Øst, der fører Hillerødmotorvejen hen over Bagsværd Hovedgade og togspor, skal der udføres vedligeholdelsesarbejder for at forlænge broens levetid

Af Redaktionen, redigeret

– Hillerødmotorvejen er en vigtig del af infrastrukturen mellem hovedstaden og Nordsjælland. Derfor tilstræbes der i både planlægning og udførelse at mindske generne for trafikken. Trafikken på broen vil blive afviklet i to spor i hver retning samt i en 3. vognbane i nordgående retning, fortæller Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Arbejdet forventes udført fra april til og med november 2021.