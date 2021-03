Røde Kors holdt digital generalforsamling

Foto: Colourbox.

Den lokale afdeling af Røde Kors holdt den årlige generalforsamling 3. marts. Den foregik digitalt på grund af forsamlingsforbuddet

Af Redaktionen, redigeret

– Naturligvis har corona-situationen haft stor indflydelse på afdelingens aktiviteter, men der er fra alle sider gjort en stor indsats for at holde aktiviteterne i gang og finde alternativer, for eksempel gik genbrugsbutikken på Bagsværd Hovedgade i gang med at sælge varer via nettet. Røde Kors Gladsaxe har et godt samarbejde med Gladsaxe Kommune, blandt andet omkring at sende børn på sommerlejr og også projekter for at afhjælpe ensomhed, et samarbejde, vi ser frem til at fortsætte, fortæller Røde Kors Gladsaxe.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg af Ejvind Lynning, Jette Kanneworf og Henriette Stendal, og der var nyvalg af Mogens Been. Bestyrelsen består ud over de nævnte af formand Karin Søjberg Holst og Ejnar Pedersen.