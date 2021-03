Rundkørslen blev ryddet

Der var gang i motorsaven på Buddinge Rundkørsel fredag. Foto: Kaj Bonne.

Træerne i Buddinge Rundkørsel blev rundbarberet for at give plads til letbanen

Af Peter Kenworthy

Buddinge Rundkørsel blev anlagt i 1953/54, og var i brug lige efter at den nye rådhustilbygning stod færdig. Antallet af træer i rundkørslen har skiftet gennem tiderne, og i midten af halvfemserne blev 13 kastanjetræer plantet.

Men fredag morgen var begyndelsen til enden for træerne. Her overdøvede lyden af motorsav mod træ nemlig den sædvanlige larm fra morgentrafik i rundkørslen, og kastanjetræerne blev fældet en efter en.

Området skal nu ombygges til såkaldt 4-benet vejkryds, hvor letbanen skal køre igennem.

Trænerne bliver flyttet til Tinghøj Legeplads, der ligger i nærheden. Her skal stammerne fremover bruges som nyt legeelement for områdets børn.



I 1996 stod der kun et gammelt elmetræ i rundkørslen. Foto: Kaj Bonne.



Der var en del forslag til hvordan rundkørslen skulle se ud i 1997. Her har to HF-kursister fra et billedkunsthold på Gladsaxe Gymnasium og VUC-Gladsaxe/Herlev arbejdet med forslag til skulpturel udsmykning af rundkørslen, der skulle erstatte det gamle elmetræ. Forslagene blev, med andre kursisters bud, udstillet på hovedbiblioteket. Foto: Kaj Bonne.



Rundkørslen har været en del af studenterfejringer i mange år. Foto: Kaj Bonne.