Savner svar

Miljøchef Pia Vendelholt, Gladsaxe Kommune har 12. februar reageret på mit indlæg af 20. januar i Gladsaxebladet om den omfattende spildevandsplan til 9 mia. kr over de næste 35 – 40 år. Tak for det. Men jeg savner stadig svar på hvilke problemer skal løses. PV anfører det problem, at ”der i dag hvert år […]

Af Henning Sørensen, Borremosen 13